Nella notte si schianta col monopattino elettrico, era ubriaco: denunciato

​PADOVA - Multa a un ubriaco in monopattino l'altra note: all'1.35 dello scorso 6 giugno a Montegrotto Terme (Padova) il personale della Polizia stradale ha rilevato un singolare incidente stradale con danno a persone.



Secondo quanto emerso, V. F., 46 enne di Abano, alla guida del proprio monopattino elettrico, si trovava in corso delle Terme, in stato di alterazione da alcol, quando, autonomamente, rovinava al suolo, riportando dal fatto lesioni personali che ne determinavano il trasporto al Policlinico di Abano Terme.



Sono in corso ulteriori accertamenti a carico del conducente, che in passato, per fatti analoghi, si è già vista revocata la patente di guida. Pur trattandosi di monopattino, i fatti accertati saranno tramessi alla procura.