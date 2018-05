Non trova l'abbonamento giusto, ragazzo disabile multato sul bus

di Maria Elena Pattaro

PADOVA - Quando ilgli ha chiesto llui. Colto alla sprovvista, conche lo attanagliano fin dalla nascita: non riesce, tra l'altro, a leggere velocemente, come tutti gli altri. E non è riuscito a leggere correttamente il mese riportato su uno dei tanti talloncini che aveva in tasca.Una svista in apparenza banale, costata però unaa un, originario del Marocco che tutte le mattine prende la corriera a Ponso per andare a scuola a Este, all'istituto Atestino. Lunedì mattina il ragazzo, che quest'anno pur compiendo diciotto anni affronterà l'esame di terza media, è salito a bordo insieme ai compagni, chiacchierando e scherzando con loro come fa di solito. A spegnergli il sorriso è stato il controllore di, a cui il ragazzo, nella fretta di soddisfare la sua richiesta. Il controllore ha storto il naso e ha estratto la penna per compilare il verbale,che il ragazzo aveva in tasca. Alcuni compagni di scuola, vedendo il loro amico in difficoltà, hanno tentato di spiegare al controllore i disagi di quel loro compagno, per loro speciale, che non era mai salito in corriera senza biglietto...