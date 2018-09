Cede il solaio, tre mucche precipitano: i pompieri ne salvano due

SANTA GIUSTINA IN COLLE - Questa mattina verso le 10, i vigili del fuoco sono intervenuti a Santa Giustina in Colle all'interno di una piccolaper ilcadute all'interno di una vasca di recupero del liquame. I due bovini sono caduti durante la notte per lo sfondamento della griglia di cemento del solaio precipitando per qualche metro. I pompieri di Cittadella e Padova i si sono calati all’interno e hanno imbragato le due mucche, che sono state issate con l’autogru.