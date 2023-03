Saonara. Mucca di 5 quintali fugge dal recinto e finisce in un canale di scolo

SAONARA - Momenti di paura ieri, 28 febbraio a Saonara, per una vacca che è scappata dal suo recinto dove era custodita in via Granzetta e ha cominciato a correre senza una meta precisa. Il contadino, dopo aver tentato invano di bloccarla, ha dato l'allarme alle forze dell'ordine. Non distante infatti c'è la strada dei Vivai e se l'animale ci fosse arrivato sarebbe potuto capitare di tutto con rischi non solo per la mucca, ma anche per gli automobilisti in transito.

Sulle tracce della vacca, un esemplare da 5 quintali, si sono messi i carabinieri della stazione di Legnaro e la polizia locale del consorzio Noventa-Saonara-Stra-Vigonovo. Dopo diverse ore l'esemplare, stanco e spaesato, è finito in un canale di scolo. Pur essendo l'acqua non alta, il fango l'ha fermata non dandole la possibilità di fuggire ulteriormente. A questo punto è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco che dopo averla messa in sicurezza l'hanno riconsegnata al legittimo proprietario. Il tutto si è svolto in sicurezza senza che nessuno si facesse male. La viabilità comunale non ha subito particolari rallentamenti e alla fine la fuga dal recinto è terminata senza danni.