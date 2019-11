Gli ex vertici di Monte dei Paschi di Siena Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gian Luca Baldassarri sono stati condannati dal tribunale di Milano rispettivamente a 7 anni e 6 mesi, 7 anni e 3 mesi e a 4 anni e 8 mesi. Mussari, Vigni e Baldassarri sono tra gli imputati per le presunte irregolarità nelle operazioni effettuate dalla banca senese Mps tra il 2008 e il 2012 per coprire le perdite dovute all'acquisizione di Banca Antonveneta, con sede a Padova. I giudici hanno anche condannato Daniele Pirondini, ex direttore finanziario di Rocca Salimbeni a 5 anni e 3 mesi.

Il Tribunale di Milano ha disposto confische per un importo complessivo di oltre 150 milioni di euro nei confronti di Deutsche Bank AG, compresa la filiale londinese, e Nomura, imputate a Milano in qualità di enti, nel processo sul caso Mps. I giudici della seconda sezione penale hanno anche condannato i due istituti di credito a sanzioni pecuniarie da 3 milioni di euro ed oltre. Nel processo sono stati condannati tutti gli imputati, sia persone fisiche che giuridiche. «Premesso che le sentenza si rispettano, voglio esprimere un grande stupore per il contrasto tra questo dispositivo e le risultanze emerse in dibattimento. Ma su questo leggerò le motivazioni. Essendo convinto della innocenza dei miei assistiti proporrò ricorso in appello convinto che le conclusioni saranno diverse», ha detto Giuseppe Iannaccone, difensore degli imputati di Deutsche Bank (tutti ex manager tranne uno) condannati oggi nel processo sul caso Mps.



«È una sentenza totalmente appiattita sulle impostazioni dell'accusa. Avevamo espresso una serie di pregnanti considerazioni in fatto e in diritto che evidentemente non sono state minimamente prese in considerazione». Così l'avvocato Armando Simbari, difensore dell'ex direttore finanziario di Mps, Daniele Pirondini.

