PADOVA - È corsa contro il tempo per schierare già da questa notte gli street tutor in piazza dei Signori e al Portello per monitorare la movida selvaggia. Ieri pomeriggi l'amministrazione comunale avrebbe dovuto sottoscrivere con la società Top secret di Ferrara (che si occupa di investigazioni, security e vigilanza) un contratto del valore tra 25mila e 30mila euro che da qui alla fine dell'anno consentirà di schierare 10 steward. Si tratta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati