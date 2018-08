Motorsport, filiali vendute. La concessionaria riparte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - Adesso, per dipendenti e clienti, la partita sembra davvero chiusa. E, considerando come si era partiti e la fatica di ricomporre tutte le tessere di un puzzle complicatissimo, un risultato del genere in una manciata di mesi sembrava impossibile da raggiungere. Invece, nella giornata di martedì, si è arrivati alla firma dell'atto notarile che segna la fine della vicenda Motorsport almeno per quanto riguarda il futuro delle filiali di Mestre, la più importante, Villorba (Tv), Legnaro (Pd), Belluno e...