Schianto con la moto in rotatoria: non ce l'ha fatta il medico rimasto ferito

PADOVA - È morto a 48 ore dal grave incidente che lo aveva visto protagonista sabato scorso, Gianmaria Beccari, 72 anni, il medico di base padovano di Albignasego, molto noto in paese.



Sabato pomeriggio Beccari si trovava in sella alla sua Bmw GS 1200 quando si è scontrato con un'utilitaria in via Romana, nel mezzo di una rotatoria. L'uomo è stato ritrovato in un fosso.



Portato immediatamente in ospedale, nella Casa di Cura di Abano, le sue condizioni sono via via peggiorate con il passare delle ore e il suo cuore ha smesso di battere oggi, 28 ottobre. Lascia la moglie Paola. I funerali non sono ancora stati fissati.



Sull'incidente indaga la polizia locale.

