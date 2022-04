Moto contro camion, centauro ricoverato in condizioni disperate

BATTAGLIA TERME - Grave incidente stradale, oggi 19 aprile, alle 15 nella frazione di Rivella di Battaglia Terme non distante dal confine con Monselice. Per cause ora al vaglio dei carabinieri si sono scontrati un camion ed una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro che ora si trova ricoverato in ospedale in condizioni disperate. Saranno decisive le prossime ore per valutarne i possibili margini di recupero. La viabilità è andata letteralmente in tilt. La zona teatro dello schianto è stata transennata per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza.

Sequestrati i mezzi coinvolti. Ancora tutte da chiarire le ragioni che hanno portato all'incidente.