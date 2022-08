Moto contro auto, un ferito grave di Santa Maria di Sala ricoverato in ospedale

CAMPODARSEGO - Un motociclista di 67 anni, P.F. di Santa Maria di Sala (Venezia) è stato ricoverato in ospedale a Camposampiero a seguito di un incidente stradale avvenuto alle 12 di oggi, 31 agosto, in via Capitello a Campodarsego. Dai rilievi effettuati dagli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese, il motociclista stava procedendo da Bronzola verso Fiumicello. Ad un tratto ha iniziato la manovra di sorpasso di una Fiat 500 con al volante G.F. di 28 anni di Pompei proprio nel momento in cui l'automobilista si apprestava a svoltare a sinistra verso un'abitazione privata. L'impatto è stato inevitabile. Il sessantasettenne, nonostante una disperata frenata ha centrato in pieno l'auto volando sull'asfalto. Trasportato in ospedale dai sanitari del Suem 118 non sarebbe in pericolo di vita. Subito dietro il ferito, nella medesima direzione di marcia stava procedendo suo figlio in sella ad una seconda moto che ha assistito all'incidente, rimandendo miracolosamente illeso. La viabilità ha subito rallentamenti fino alle 13,30. Tempo necessario agli operatori di terminare i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.