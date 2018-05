«Sui Colli le moto sfrecciano velocissime e minacciano ciclisti e pedoni»

di Lucio Piva

TEOLO - Finora la tragedia è stata solo sfiorata. Come nel caso di sabato scorso, quando unè stato protagonista di un gravissimo impatto. I chilometri di rettilineo che da Feriole conducono a Teolo Alta stanno diventando una sorta di pista, alimentata dal numero crescente di centauri che ogni sabato e domenica utilizzano il mezzo a due ruote per le gite in collina. Sono loro, per i consiglieri del gruppo di opposizione di Teolo civico 34, il potenziale pericolo che torna ogni anno sul tragitto dalle frazioni di Feriole, Bresseo, Villa alle località in collina.«E' la storia di ogni anno sottolinea il capogruppo Riccardo Beghin quando puntualmente i residenti delle frazioni che si trovano lungo la provinciale si lamentano nel vederein fase di attraversamento. L'allarme c'è ogni primavera. E puntuali rispondono i proclami. Ma senza nessun provvedimento concreto». Anche i suggerimenti della civica di minoranza per tutelare l'incolumità lungo la provinciale si ripetono ogni anno. «Puntualmente sottolinea Beghin chiediamo l'attività di pattuglie armate di velox soprattutto lungo i rettilinei che inducono i centauri a dar sfogo all'acceleratore. Ma ogni anno il nostro appello viene ignorato»...