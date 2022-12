PADOVA - Arte e solidarietà. Un binomio che vede protagonisti da un lato artisti e collezionisti, dall'altro le persone che acquisiranno con una donazione le opere messe a disposizione dai primi per sostenere le Cucine economiche popolari che celebrano il 140. anniversario di attività. Si intitola RegalArte a Natale, infatti, la mostra inaugurata ieri nella Loggia della Gran Guardia, in cui rimarranno esposti fino al 31 dicembre 40 lavori di 38 autori, i quali hanno indicato una cifra di partenza a chi è interessato a prendere un pezzo di valore per aiutare le Cep, dove sono impegnati 100 volontari e 12 operatori, e la Fondazione Nervo Pasini che si adoperano per le persone fragili, o disagiate. Tra l'altro c'è pure il vantaggio di poter usufruire di una detrazione fiscale. Gli artisti che hanno aderito all'iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune sono Elio Armano, Carlo Bettin, Martina Biolo, Gioacchino Bragato, Paolo Coltro, Simone Falso, Simonetta Giacometti, Francesco Lucianetti, Cecilia Maran, Giovanna Marin, Paola Munari, Francesco Peraro, Pino Pin, Laszlo Rinaldi, Stefano Sandonnini, Massimo Saretta, Giuliano Scarparo, Antonio Secchi, Simone Settimo, Federico Soffiato, Luigi Strazzabosco, Gianni Strazzabosco, Giovanni Umicini, Graziano Visentin, Mariasole Zagnoni ed Elisa Ziero, a cui si sono aggiunti quelli delle associazioni Momart (Alessandra Andreose e Cristina Zucchi), Artemisia (Daniela Andrian, Teresa Bellini, Morena Brigato, Maria Furlan, Nicoletta Furlan, Chiara Grigoletto, Paolo Schiavon, Linda Verani) e Xearte (Vanna Verdi e Giusi Naletto). Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco Sergio Giordani, don Luca Facco, presidente della Fondazione Nervo Pasini, e Marco Rosso, operatore della struttura di via Tommaseo.

Il valore della solidarietà

«Le Cucine sono basilari per la nostra città in quanto assolvono un compito importantissimo - ha esordito il primo cittadino - e rappresentano un presidio di sicurezza, perché chi ha fame cerca in qualche modo di procurarsi da mangiare. Un'attività fondamentale, quindi, sotto l'aspetto umano. Noi come Comune siamo sempre al loro fianco. Ci tengo a sottolineare, poi, che in passato divampavano le polemiche, che ora non ci sono più perché tutti hanno capito che le Cep offrono un servizio di qualità e che per Padova sono un fiore all'occhiello».

«Stiamo celebrando il compleanno della cucina di Padova - ha osservato poi don Luca - dove ospitiamo molte persone che vivono nella fragilità e nella povertà, economica o psicologica, che lì si sentono accolte e riconosciute, e dove ciascuna viene chiamata per nome. Loro stanno meglio e la città risulta più inclusiva. La struttura, però, vive grazie alle donazioni e nella fattispecie gli artisti per la ricorrenza dei 140 anni hanno regalato opere da condividere, che diventano un'occasione per raccogliere fondi».

«In questo momento - ha proseguito il sacerdote - i numeri dei commensali stanno aumentando sia a pranzo che a cena, però, sempre in un clima positivo, pur essendoci ospiti di 80 nazionalità. Noi spesso usciamo per girare il mondo, mentre lo abbiamo in casa. Alle Cucine c'è anche un'offerta formativa: tantissimi adolescenti si sono prenotati per l'estate prossima e poi abbiamo iniziato l'esperienza del volontariato d'impresa, con gli imprenditori che mandano in via Tommaseo i loro manager a effettuare esperienze di volontariato e di formazione» Infine, Rosso ha precisato: «Nel cartellino accanto a ciascuna opera c'è il suggerimento per la donazione minima che va effettuata sul conto corrente della Fondazione Nervo Pasini. Alla Gran Guardia, comunque ci saranno sempre 2 volontari che aiuteranno i benefattori». La mostra rimarrà aperta ogni giorno dalle 10 alle 13, e dalle 15 alle 18, il 24 e il 31 solo la mattina e il 26 esclusivamente il pomeriggio.