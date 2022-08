MONTEGROTTO - Compie 90 anni la Mostra del Cinema di Venezia, dove nel 1932 si iniziò ad omaggiare la settima arte. Ed è a pochi chilometri dalla città sull'acqua che questo anniversario viene festeggiato, invece, sotto la superficie dell'acqua, in quelle che sono le Terme di Venezia per antonomasia, quelle di Abano e Montegrotto. Così, se da domani all'11 settembre si accenderanno i proiettori sugli schermi del Lido, a pochi chilometri di distanza, nella piscina veneta con acqua termale più profonda del mondo, la Y40 di Montegrotto Terme, la proiezione sarà a 5 metri di profondità, dentro e fuori dall'acqua.

Ogni giorno sarà proposto uno spettacolo aperto a tutti nella sala cinema intitolata al grande apneista Enzo Maiorca ed uno riservato ai soli apneisti e subacquei che, in immersione all'interno della piscina, vorranno seguire alcuni dei film premiati. Una serie di titoli significativi che sfileranno sul red carpet allestito nel ponte sommerso trasparente che attraversa a meno 5 metri Y-40 The Deep Joy. Così, la piscina padovana sarà allestita con dodici speaker subacquei che consentiranno di ascoltare dialoghi e musiche dei film anche in acqua fino alla massima profondità, due schermi subacquei per assistere in immersione e due schermi di superficie per coloro che vorranno restare all'asciutto. La serata di domani alle 20.45 inaugurerà la rassegna con La forma dell'acqua di Guillermo Del Toro, quindi giovedì 1 e mercoledì 7 settembre sarà Steven Spielberg con Lo squalo, mentre venerdì 2 alle 20.45 e domenica 11 settembre alle 16 le acque in scena saranno quelle italiane con È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino; sabato 6 settembre alle 16 e venerdì 9 settembre alle 20.45 Le Grand Bleu l'opera di Luc Besson. Anche i più piccoli avranno il loro momento con Alla ricerca di Nemo, film d'animazione Disney Pixar che sarà proiettato domenica 4 e sabato 10 settembre alle 16.