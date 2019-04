Evasione e riciclaggio, ecco come gli imprenditori schermavano i soldi

di Nicola Munaro

VENEZIA - Un impero schermato. Questo erano nei fatti le proprietà di, titolare dell'omonima ditta di. E così lo descrive una delle gole profonde dell'inchiesta, un ex collaboratore dello studio di commercialisti Penso. Il professionista, sentito dalla, «estende il quadro della famiglia Pipinato, illecitamente gestito tramite interposizioni di filiere societarie, anche oltre le proprietà della Pipinato Calzature Spa», la società principe di Damiano Pipinato, fratello dell'economo della Diocesi di Padova, don Gabriele Pipinato. Liquidi o immobili che fossero, tutti i beni dell'imprenditore dal nero-choc, capace di nascondere al Fisco 127 milioni di euro, erano protetti da un castello di società. Descritto il 5 luglio 2016 negli uffici delle Fiamme Gialle di Venezia dall'ex collaboratore. Nel racconto il professionista cita il suo stesso (vecchio) studio, oltre a, commercialista indagato per riciclaggio assieme al padre Guido e al collega Paolo Venuti (ex commercialista di Giancarlo Galan) nell'inchiesta del procuratore aggiunto di Venezia, Stefano Ancilotto. Nel mirino pure la moglie di Venuti, Alessandra Farina (riciclaggio aggravato) e due promotori finanziari svizzeri, Bruno De Boccard e Filippo Manfredi San Martino di San Germano d'Agliè, accusati di esercizio abusivo dell'attività finanziaria.