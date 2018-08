La Mosco "espulsa" da via Bernina: consigliera inseguita da uno sconosciuto

di Luisa Morbiato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - In fuga da via Bernina, inseguita da uno conosciuto che lanciava improperi. Si è concluso così il sopralluogo programmato ieri mattina dal consigliere di Forza Italia Eleonora Mosco, nella discussa area del civico 18, da anni al centro delle proteste dei residenti per il degrado e la microcriminalità che vi regna.Mosco aveva deciso di illustrare le sue idee sulla zona, in relazione anche all'incontro previsto per oggi tra amministrazione, proprietà e rappresentanti delle forze dell'ordine, rappresentanti di categorie e comitati, come aveva annunciato l'assessore Antonio Bressa il 4 agosto scorso.