Ha lavorato fino all'ultimo, Bagnoli dice addio al suo adorato agente di Polizia locale

BAGNOLI - Un grave lutto ha colpito la comunità di Bagnoli . E' morto, 64 anni, storico agente della Polizia locale del paese. Alcuni mesi fa gli è stato diagnosticato un male incurabile. L'agente, fino a quando le forze l'hanno permesso, è rimasto in servizio con grande dignità e amore verso la sua professione e la sua gente. Tutti in paese lo conoscevano. Aveva una parola per tutti, un professionista d'altri tempi che trovava sempre una soluzione anche alle problematiche più delicate. Lascia nello strazio la moglie Roberta, il figlio Marco e tutti coloro che nel corso degli anni hanno imparato ad apprezzarne le qualità umane e professionali. Sconvolto da questo improvviso e doloroso lutto il sindacoha commentato: «La comunità di Bagnoli di Sopra piange una persona mite e buona. Ogni giorno il suo pensiero era rivolto alla vigilanza alle scuole per la sicurezza di bambini e ragazzi. Con lui ho condiviso forti esperienze di amministrazione comunale affrontando problemi di ogni tipo. Tutto il paese di Bagnoli si stringe con grande affetto attorno alla famiglia, riconoscente per il servizio svolto». Il funerale è fissato per sabato 16 settembre alle 9,30 nella chiesa di Bagnoli. Gianpietro Trombin ha ricevuto nel corso della sua carriera l'onorificenza da parte della Regione per meriti speciali nel servizio delle proprie funzioni d'istituto.