SACCOLONGO (PADOVA) - Un giovane di 30 anni è stato trovato morto in via Boccalara a Saccolongo questa mattina, 13 aprile, intorno alle 8. Il corpo, a quanto si apprende, si trovava vicino al suo scooter. Tutte le ipotesi sono aperte: potrebbe essere uscito di strada in autonomia, potrebbe essere stato investito.

Le generalità del 30enne non sono ancora state rese note.