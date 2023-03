PADOVA - Giaceva senza vita nella sua abitazione in via Vincenzo Monti, nel cuore del popoloso quartiere Guizza. Era in avanzatissimo stato di decomposizione, tanto che per il momento non è stato possibile determinare con esattezza il momento del decesso, che sarebbe però sopraggiunto per cause naturali. È un dramma della solitudine quello andato in sorte a P.S., 77enne originario di Villafranca Padovana, ai confini ovest del comune di Padova. Il pensionato viveva ormai da tempo nel quartiere Guizza, in un appartamento dove stava da solo. Descritto come uomo molto riservato e dal carattere a tratti burbero, non soleva ricevere visite e anche i contatti con il figlio erano poco frequenti. Proprio quest'ultimo però, non riuscendo in alcun modo a ricevere risposta dal padre via telefono, si è insospettito e ha provato a cercarlo al citofono. Anche in questo caso però non c'è stata alcuna risposta. A quel punto il figlio, ieri mattina, ha composto il 112 e, spiegata la sua preoccupazione, ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per poter entrare nella casa di via Monti. Quando i vigili del fuoco hanno raggiunto l'appartamento e forzato la porta, è stato subito chiaro che l'intervento del personale sanitario non sarebbe servito. Pochi passi dentro l'alloggio e il dramma è venuto alla luce. L'anziano giaceva esanime, accasciato all'interno di una delle stanze. Il suo corpo era in uno stato di decomposizione ormai molto avanzato, tanto che fin dal primo momento si è capito che la morte doveva risalire a numerosi giorni prima. Sul posto è stato chiamato anche il medico legale, che ha confermato che il decesso potrebbe risalire a molte settimane addietro. Sul corpo non vi sono segni di violenza.