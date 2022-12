Schiacciato da una lastra di roccia in una grotta, geologo dell'Università di Padova muore a 56 anni

PADOVA - Una pesantissima lastra di pietra si stacca all'interno di una grotta e schiaccia un geologo dell'Università di Padova. La vittima è Alessandro Guastoni, morto a 56 anni, un appassionato ricercatore che abitava a Mandello del Lario (Lecco). L'uomo è stato travolto e ucciso da una lastra di roccia a pochi metri dall'ingresso della grotta a Colico, sul ramo lecchese del Lago di Como. La grotta si trova in frazione Olgiasca, non lontano dalla nota Abbazia di Piona. La vittima era entrata nella grotta per cercare dei minerali. L'intervento dei tecnici del Soccorso alpino è iniziato già nella serata di ieri, 7 dicembre, e le operazioni di recupero della salma sono state complesse.

Non avendo più notizie dell'uomo, i familiari hanno dato l'allarme, nella speranza che fosse rimasto solo incastrato nel cunicolo. Nella grotta invece, il ricercatore travolto dal pesante lastrone di materiale roccioso è morto per schiacciamento. La vittima dal 2005 era conservatore di Mineralogia all'Università di Padova.

Chi è la vittima

Alessandro Guastoni si era laureato in Scienze geologiche all'Università di Milano. Inizialmente aveva lavorato come tecnico in una società petrolifera e successivamente come consulente geominerario. Nel 1995-96 si era diplomato Fga in gemmologia presso il Gagtl di Londra. Nel 1997 aveva conseguito l'abilitazione al ruolo di Conservatore presso il Museo di Storia Naturale di Milano, ed aveva iniziato ad operare come assistente-conservatore. Nel 2005, oltre ad operare com Tecnico di Laboratorio di microscopia elettronica a Milano, era diventato Conservatore di mineralogia all'Università di Padova, ruolo che svolgeva anche ora.

IL LUOGO DELLA TRAGEDIA