BRUGINE - Addio ad un imprenditore visionario e lungimirante: se ne è andato nel sonno Giuseppe Scacco, fondatore dell’omonima azienda agricola di via Porto, nella frazione di Arzerello, nota per l’allevamento delle bufale, uno dei primi nel Nord Italia. Beppino, come tutti lo chiamavano, aveva 80 anni, da qualche tempo non era più in perfetta forma, ma nulla lasciava presagire una morte così repentina.



IL RITRATTO

Ragioniere, negli anni’ 70, lascia un impiego da dipendente per dedicarsi alla cura dei campi. Così lo ricorda il figlio Simone, che prima lo ha affiancato per poi guidare l’azienda agricola: «L’agricoltura e l’allevamento, hanno accompagnato la nostra famiglia e le nostre vite da molte generazioni. Nel corso del tempo tutto cambia e anche la nostra la produzione è cambiata: si è passati dalla coltivazione del tabacco all’allevamento del bestiame. Negli anni ‘80 un cambio di rotta: si vendono le mucche e s’inizia l’allevamento delle bufale. Le cose accadono sempre per un motivo o semplicemente perché era il momento opportuno. Giuseppe con l’arrivo delle tanto discusse “Quote latte” senza esitare decide di trasformare l’allevamento da bovino a bufalino».

L’allevamento di bufale era sconosciuto nel Nord Italia e la decisione fu molto ostacolata da famigliari e colleghi di Beppino. Prosegue ancora il figlo Simone: «Nonostante la contrarietà di tutti, papà Giuseppe acquistò circa 150 capi nel Sud Italia e iniziò così la storia della mozzarella di latte di bufala del Nord, fortemente legata al nostro nome tanto da diventarne identitaria.

Nei primi anni il latte prodotto viene conferito a un caseificio locale, poi verso la fine degli anni ‘90 si decide di costruire un piccolo caseificio e qualche anno più tardi anche la macelleria di carne di bufalo. È proprio nell’ultimo decennio, infatti, che la gastronomia italiana ha riscoperto la bufala e il bufalo nella loro completezza, dallo yogurt ai formaggi, dai salumi alle carni”. Ora la stalla vede la presenza di 750 capi e i prodotti Scacco si trovano anche in negozi del Veneto, oltre che nello spaccio di via Porto. Beppino lascia oltre al figlio Simone, anche Emanuele, ma soprattutto la moglie Ariella Beggio, che lo ha supportato nella vita familiare e professionale, come spesso accade in agricoltura.



IL CORDOGLIO

Grande il cordoglio per la sua morte: «Ci sono persone, come Giuseppe Scacco, che hanno saputo con il loro lavoro fondersi con il territorio in cui hanno fatto crescere un’attività agricola ed imprenditoriale di rilievo come quella di un moderno allevamento di bufale e produzione di prodotti d’eccellenza nella nostra Piove», afferma il sindaco Davide Gianella. Andrea Recaldin della Lega ricorda: «Un imprenditore vecchio stampo, come non ne nascono più, che ha spalmato la sua azienda partendo dal nulla con un solo dogma: il lavoro!». Le esequie saranno celebrate martedì pomeriggio in Duomo alle 15.