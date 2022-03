SAN MARTINO DI LUPARI - Un fascio di rose rosse sulla bara chiara, quasi la misura dello stelo significasse la durata che dovrebbe avere vita. Quella di Vincenzo Caccavale si è spezzata a 42 anni: pochi per un marito e un padre amorevole, per un uomo che lavorava per costruire il futuro dei propri cari. Il destino, però, aveva deciso diversamente già nel 2018, con l'insorgenza di un tumore al colon.

Parenti e amici stretti hanno portato a spalla il feretro fin dentro in chiesa, dove il parroco gli è andato incontro sotto le note dell'organo. Prima della liturgia ha parlato al microfono la cognata Asia. «Il cielo ti ha chiamato troppo presto. Grazie per avere fatto da padre ai due figli di tua moglie Elisabetta, Nicholas e Syria, e per avere dato la vita a due creature meravigliose: Giacomo e Francesco». Tra le lacrime anche il saluto di Syria: «Hai reso felice tutti noi: sei stato un papà con la P maiuscola». Nell'omelia il sacerdote si è rivolto a Giacomo, riferendogli l'affetto dei compagni di scuola. «Vincenzo era un uomo buono che ha tanto amato. La gravità della malattia era stata dichiarata dai medici inclementi con tre mesi di vita, proprio quando Elisabetta scopre di essere incinta. Lui si è subito preoccupato chiedendole: Ce la farai senza di me? Quei tre mesi sono diventati due anni e Francesco è stato battezzato il 24 ottobre 2020 che è anche il giorno che Vicenzo ed Elisabetta si sono sposati. I colleghi ha concluso il parroco - si sono dimostrati pronti a sostenere le spese del funerale. Quando si ama tutto torna e non va perduto».