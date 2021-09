CINTO EUGANEO - Nel pomeriggio di ieri, 20 settembre, la comunità di Cinto Euganeo ha dato l'ultimo saluto all'amatissimo professor Carlo Baccaglini, venuto a mancare lo scorso 17 settembre a 70 anni.

Andato in pensione nel 2016, il professor Baccaglini è stato per moltissimi anni docente in quello che oggi è l'Istituto Comprensivo di Lozzo Atestino, prestando servizio prima alle medie di Lozzo, poi in quelle di Fontanafredda. Negli anni di...

