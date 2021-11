CINTO EUGANEO - Non è stato solo uno dei personaggi più popolari dei Colli, ma una delle ultime figure storiche dell'antica ristorazione contadina, capace di assicurare continuità alla cucina di un tempo nella stessa forma e con lo stesso stile dei decenni scorsi. Tutta Cinto piange la scomparsa di Oscar Dal Santo, 80 anni compiuti nel febbraio scorso, conosciuto in dentro e fuori paese come Fufi. L'anziano gestore si è spento ieri mattina...

