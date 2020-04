Addio al musicista Marcello, era l'organista e direttore del coro del paese

VILLANOVA - Ieri mattina nella sua abitazione a Murelle, si è spento Marcello Masetto, una vita dedicata alla musica e, in particolare, all'accompagnamento di tanti momenti comunitari della parrocchia come fine organista e direttore del coro del paese.



Il maestro Marcello - 87 anni - è mancato dopo una lunga malattia e mesi di sofferenza, assistito con amore fino all'ultimo dalla sua famiglia, la moglie Teresa, i figli Valentina, Vinicio, Flaviana e Rossano, ai nipoti, al fratello imprenditore Giorgio, alle sorelle Ivana, Dina e Giuseppina.

Marcello Masetto aveva imparato a suonare il pianoforte e l'organo da ragazzo. Per decenni, con maestria e gusto sempre attento, ha accompagnato i vari riti liturgici delle grandi feste, ma anche i momenti più significativi per tante famiglie del paese e non solo come battesimi, matrimoni e funerali.



È stato tra i fondatori della Cassa Peota di Murelle e tra i componenti del direttivo del Gs Murelle, società ciclistica tra le prime istituite nel padovano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA