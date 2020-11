PADOVA - Un operaio italiano di 55 anni, dipendente di una cooperativa che collabora con l'azienda Bartolini, è morto verso le 17.45 di oggi dopo essere stato investito da un camion in via Nuova Zelanda in zona industriale a Padova. Sul posto Polizia, Suem e i tecnici dello Spisal.

Ultimo aggiornamento: 20:16

