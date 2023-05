MONSELICE - Addio Andrea, marito e papà premuroso, amico di tutti: grande dolore a Borgoforte, la frazione di Anguillara, per la prematura morte di Andrea Renesto, a soli 38 anni. L'uomo, dopo il matrimonio con Marika Quaglio viveva nella zona del Carmine, a Monselice, da una decina di anni: la coppia era stata allietata dall'arrivo di una bambina, Alyce, che ora ha 7 anni. Una famiglia molto nota, quella dei Renesto: il padre Sandro lavora da tanti anni come autista di autocorriere e non vi è giovane del territorio che non lo conosca per la sua affabilità e disponibilità nelle gite e viaggi anche a lungo raggio, mentre la moglie Donatella Brigo é insegnante alle scuole di Bagnoli di Sopra ed è impegnata in molteplici iniziative di carattere sociale.

Oltre ad Andrea la coppia ha un altro figlio, Matteo, giocatore di calcio di buon livello e Chiara, insegnante e impegnata nell'amministrazione comunale di Anguillara come consigliere di maggioranza. Andrea ha lavorato per tanti anni in un'azienda della zona industriale di Bagnoli, poi aveva trovato lavoro come mulettista, nel rodigino.

«La malattia si è presentata un paio di anni fa, nell'aprile del 2021, manifestandosi con un mal di pancia mentre era al lavoro», racconta commossa la sorella Chiara. «Era sul suo muletto quando ha accusato un forte crampo addominale. Fatti gli accertamenti e visto il carattere del male Andrea è stato seguito dallo Iov di Padova, ma ha continuato ad andare al lavoro fino quasi all'ultimo», sottolinea la sorella Chiara. Anche poco prima di Pasqua era stato ricoverato, ma si era ripreso rapidamente, tanto che in tutti era viva la speranza che la malattia di cui era affetto potesse essere in qualche modo tenuta a bada. Grande tifoso del Milan, Andrea Renesto aveva coltivato la passione del calcio e da giovane aveva militato nelle squadre del Borgoforte e del Terrassa. La famiglia, anche per questo, ha autorizzato la donazione degli organi, in particolare le cornee, grazie alle quali due persone potranno vedere con gli occhi di Andrea.

Si unisce al dolore della famiglia il sindaco Alessandra Buoso: «A nome mio, dell'intera amministrazione e di tutti i dipendenti del Comune esprimiamo le più sentite condoglianze per il grave lutto che ha colpito Chiara e tutta la sua famiglia. Le siamo vicini in questo grande dolore che tocca gli affetti più cari con la perdita di Andrea, ma siamo sicuri che saprà affrontare questo difficile momento con la forza e lo spirito d'animo che da sempre la contraddistinguono». Il rosario in suffragio sarà recitato venerdì sera, 5 maggio, nella chiesa di Borgoforte alle 20.30, mentre le esequie saranno celebrate sabato mattina nel Duomo di Monselice e la salma riposerà poi nel cimitero del paese natale, Borgoforte.