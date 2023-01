VILLANOVA - Padre di due figli e imprenditore, muore a 50 anni. Lutto a Villanova per la scomparsa di Michele Carraro, contitolare insieme al cugino Maurizio della storica azienda di famiglia avviata 62 anni fa dai rispettivi papà. L'O.C.L.L., oggi Carrarospray, è stata fondata nel 1961 da Luigi e Luciano Carraro come azienda produttrice di macchine per la protezione delle piante e delle colture agricole. Fino ad oggi la continuità è stata garantita dalla presenza di Maurizio e Michele, ai vertici dal 2009. L'esperienza acquisita in questi anni di lavoro e una costante ricerca tecnologica hanno fatto diventare l'O.C.L.L. un polo di riferimento nel settore.

Michele se n'è andato venerdì scorso. «Perdiamo una colonna portante della nostra famiglia e della nostra azienda - dice il cugino Maurizio - Michele era speciale, un gran lavoratore ed un uomo innamorato della sua bellissima famiglia. A giugno dell'anno scorso aveva scoperto la malattia e subito aveva iniziato delle cure sperimentali. Sapevamo che era dura, ma all'inizio aveva risposto bene alle terapie. Tuttavia verso Natale la situazione era peggiorata e da allora ha continuato ad aggravarsi. Nessuno di noi avrebbe mai pensato di perderlo così presto, anche se i medici ci avevano detto che la malattia era difficile da fermare. Tutti noi porteremo per sempre Michele nei nostri cuori e andremo avanti con i suoi progetti e con il lavoro che aveva iniziato per onorare la sua memoria».

Oltre al lavoro, Michele aveva una grande passione per la moto e la buona tavola. Era un'anima buona, gentile e sempre disponibile. Anche il sindaco Cristian Bottaro ha voluto esprimere un ricordo e un pensiero in memoria di Michele che lascia la moglie Vanessa, e i figli Andrea e Davide. «Un uomo squisito, con cui era sempre bello scambiare due chiacchiere con lui incontrandolo in giro per il paese. Aveva la passione per la moto, il buon cibo, ma in assoluto, la sua passione principale era la famiglia: i suoi ragazzi e la moglie. Una grande perdita per la nostra comunità e un grande dolore per tutti. Questi fatti ti lasciano un senso di ingiustizia molto forte. Ci mancherà tanto Michele, sentiremo la mancanza della sua battuta sempre pronta, del suo modo di vedere le cose semplice, ma mai banale, ereditato dai suoi straordinari genitori». I funerali di Michele saranno celebrati mercoledì 25 gennaio alle 15.30 nella chiesa di Murelle.