PADOVA - Da qualche tempo lottava con tenacia e speranza contro una grave malattia, ieri mattina il tragico epilogo. E’ morto a soli 45 anni Mauro Pellizzari, noto amministratore di immobili nel Padovano e nel Meranese, membro del consiglio nazionale probiviri Anaci e socio del Lions club - Graticolato romano. Lascia l’amata moglie Francesca e i due figli Matteo e Michele, con i quali viveva in zona Savonarola. Originario di Merano, Pellizzari era laureato in Giurisprudenza. Grande appassionato di sport e atleta al Cus, in passato ha raggiunto risultati di rilievo a livello regionale e nazionale nella disciplina della scherma. Amante del mare e delle immersioni, aveva anche il brevetto di sub.

Il lutto ha lasciato nello sconforto i tanti colleghi e amici. A partire da Andrea Berti, che lo conosceva sin da quando aveva 20 anni. «Una persona entusiasta e solare - dice Berti - fino alla fine ha combattuto come un leone contro la malattia. Era generoso, come testimoniato dall’appartenenza ai Lions, la più grande associazione mondiale di servizio». Di recente Pellizzari, conscio delle proprie condizioni di salute, aveva avviato una collaborazione con altri amministratori di condominio per dare continuità all’attività e quindi assicurare ai condomini amministrati la necessaria assistenza.

Un messaggio di cordoglio arriva anche dal presidente dell’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali (Anaci) Padova, Alfredo Gambato: «Un caro collega pronto, capace e disponibile per assistere e consigliare i colleghi. La sua morte lascia profondo dolore e vuoto, noi tutti siamo vicini in questo momento così delicato alla moglie Francesca e a tutta la famiglia. Grazie per aver arricchito con la tua generosità e il tuo impegno la nostra associazione».

Lo ricorda così Andrea Garbo, vice presidente Anaci: «Amico e fratello sotto tanti punti di vista. Mauro era una persona entusiasta, capace di arrivare dove voleva. Ha costruito tutto da solo, amava molto la sua famiglia».

I funerali di Mauro Pellizzari si terranno venerdì prossimo 4 novembre alle 15 nella Basilica di Santa Giustina. Come ultimo gesto, la famiglia ha voluto donare le cornee.