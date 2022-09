Trovato senza vita in casa 58enne di Monselice: giallo sulle cause della morte

MONSELICE - Padre non riesce a mettersi in contatto con il figlio: i vigili del fuoco lo trovano morto in casa. Alle 21.55 di ieri, 23 settembre, i vigili del fuoco di Este e i carabinieri di Abano sono intervenuti in vicolo Branchini a Monselice, dove alcuni vicini erano in apprensione per le sorti di Mattia Brunoro, 58enne del posto con alcuni problemi di salute.

L’uomo non dava notizie di sé dal giorno precedente, quando aveva telefonato al papà Gianni per l’ultima volta. Ed è stato proprio lui a telefonare preoccupato ai vigili del fuoco, con la speranza che si trattasse solo di un malore. Entrati nell’appartamento al primo piano del civico 9, i pompieri hanno però rinvenuto privo di vita il corpo di Brunoro; inutili tutti i tentativi di rianimarlo. Sul posto sono giunti anche i sanitari del Suem e gli agenti di polizia locale.

La notizia ha fatto rapidamente il giro di Monselice, dove Mattia era molto conosciuto per la sua indole mite e gentile. Non era raro trovarlo passeggiare per le vie del centro mentre trascinava i passi con una stampella e ascoltava musica con delle grandi cuffie. Cordoglio alla famiglia è stato espresso sui social, dove l’amico Riccardo Ghidotti ha pubblicato un affettuoso annuncio.