«Mi sento male», trovato morto in casa a soli 43 anni il professor Matteo Griggio

PADOVA - É stato rinvenuto cadavere nella sua abitazione di Padova il 43enne Matteo Griggio, docente universitario del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova. Il ritrovamento risale alle 22 di giovedì quando il Suem e la polizia sono intervenuti su segnalazione di un'amica. Griggio le aveva comunicato di non sentirsi bene e lei aveva deciso di fargli visita ma non ricevendo risposta ha allertato i soccorsi. La causa della morte sarebbe riconducibile a un malore.



«La morte di Matteo Griggio, nostro giovane e brillante professore, è una notizia che ci lascia attoniti e affranti. – sono le parole di cordoglio di Rosario Rizzuto, Rettore dell'Università di Padova –. Proprio in questi giorni è uscito il cartoon «Vivi il mare responsabilmente», del quale Griggio era uno degli ideatori, un'animazione che sensibilizza i diportisti a vivere il mare responsabilmente. L'intera comunità dell'Università di Padova si stringe, in questo momento così difficile, attorno a familiari e amici».