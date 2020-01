Morto Cresti, scienzato delle particelle ed ex rettore dell'Università

PADOVA - Lo scienziato Marcello Cresti, fisico che ha esercitato un notevole influsso sulla ricerca sulle particelle elementari e artefice del primo separatore elettrostatico di massa ad essere usato in Europa, con il quale ottenne il primo fascio separato di antiprotoni in una camera a bolle a idrogeno, è morto a Padova all'età di 91 anni. L'annuncio della scomparsa, avvenuta giovedì scorso, 2 gennaio, è stata data dalle figlie Diana, Lucia e Paola.



Professore emerito di fisica generale dell'Università di Padova, fu preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dal 1980 al 1983 e per i tre anni successivi, dal 1984 al 1987, rettore dell'Università di Padova. Era nato a Grosseto il 26 aprile 1928 e si era laureato in fisica all'Università di Pisa e alla Scuola Normale di Pisa nel 1950. Cresti iniziò la carriera di ricercatore di fisica al Max-Planck-Institut di Göttingen, per passare nel 1956 al Radiation Laboratory dell'Università della California a Berkeley, dove, sotto la direzione di Luis W. Alvarez, partecipò alla realizzazione dei primi esperimenti con camere a bolle a idrogeno liquido. © RIPRODUZIONE RISERVATA