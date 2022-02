PADOVA - Saranno celebrati giovedì alle 15, nel Duomo di Piove di Sacco le esequie di Alberto Crivellari, il musicista e docente 56enne deceduto improvvisamente a Fiera di Primiero dove era andato, come sua abitudine, col figlio di 10 anni, per un fine settimana sugli sci. La salma è stata traslata ieri dalla camera ardente di Pieve di Fiera all'obitorio dell'Immacolata Concezione di Piove. Intanto proseguono le attestazioni di stima e riconoscenza verso Crivellari, unite alla incredulità e sgomento per la morte repentina.

Se ne è fatto interprete il preside della media Briosco di via Lippi, all'Arcella, dove Alberto Crivellari insegnava da sette anni, Stefano Rotondi: «Sabato, quando ho saputo della notizia, ho pensato a uno scherzo di pessimo gusto e quando ho invece realizzato che Alberto era morto mi ha preso un senso di sgomento, che ho ritrovato lunedì mattina sia nei docenti che negli studenti», afferma commosso il dirigente scolastico.

«Il professor Crivellari era non solo un insegnante apprezzato per l'indirizzo musicale di cui era referente nella nostra scuola, ma anche un grande organizzatore di eventi per gli studenti e le loro famiglie. Amava la scuola e i ragazzi erano incantati dal suo modo di fare e di porsi, tanto che seguiva anche l'orientamento degli studenti. Siamo davvero addolorati», sottolinea ancora Rotondi.

Ieri, alle 12, i 200 alunni della media Briosco si sono ritrovati con i loro docenti per commemorare Alberto Crivellari, mentre il suo pianoforte è stato esposto nell'atrio dell'istituto e fiori di carta composti con alcuni spartiti musicali, insieme ad alcune rose rosse, sono state poste sulla tastiera dello strumento, ora tristemente muto.

Anche alla scuola Vivaldi, la media dove Alberto Crivellari aveva avviato la sua attività di insegnamento, regnava una grande commozione: «Il professor Crivellari lascia un grande vuoto, era un valente artista, che sapeva mettere a suo agio ogni interlocutore, lo ricorderemo intitolandogli l'aula di musica», spiega la preside Concetta Ferrara.