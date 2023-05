- Un improvviso lutto ha colpito nella giornata di lunedì, 22 maggio, la grande famiglia dell'Ulss 6 Euganea. Si è infatti spento a soli, dipendente dell'azienda sanitaria da quattordici anni e da quattro in forze al settore Economato. Una morte che ha lasciato sgomenti i numerosi colleghi e l'intera dirigenza dell'Ulss padovana che ha così voluto rendergli omaggio.«Con commozione ci stringiamo ai familiari e agli amici del collega Martino Vettorello, scomparso inaspettatamente a 51 anni: dipendente dell'allora Ulss 16 dal 2009, dal 2019 era in forza alla Unità operativa complessa Economato. Di Martino ricorderemo sempre la competenza, la preparazione, la puntualità - dice Giorgio Melinu, direttore dell'Economato a nome di tutti i colleghi - ma anche l'ironia e le risate: un collega sempre pronto a mettersi a disposizione per qualsiasi attività all'interno del gruppo di lavoro, riservato ma al tempo stesso con uno spirito buono e attento, che lo sempre contraddistinto. I suoi cani Luther, bellissimo spinone, e Pepe, cucciolo di bracco, sentiranno la sua assenza. Buon viaggio Martino, te ne sei andato all'improvviso, senza salutare...».