PADOVA - Quando si entrava nel suo tabacchino, in via Tiziano Aspetti 227, Italo De Rossi, con i suoi occhiali poggiati sul naso, ti accoglieva sempre con il sorriso. Non lesinava mai una chiacchiera e un saluto caloroso a chicchessia. Né al cliente abituale, né a quello che era capitato nel suo negozio di passaggio, per puro caso, a comprare un pacchetto di sigarette o qualche bollo. Ed è per questo che la sua morte a 85 anni ha colpito profondamente i tanti che l'hanno conosciuto. Per il rione San Carlo, per tutta l'Arcella, per Padova, per i tabaccai della provincia e per tanti altri sparsi in tutto lo Stivale, che l'avevano conosciuto come vice presidente nazionale della Federazione, De Rossi, era un punto fermo. D'altro canto ha guidato i tabaccai padovani per circa mezzo secolo: per 41 anni, è stato al vertice della Fit provinciale e per ancor più tempo è stato dietro al bancone della sua attività commerciale, ricevuta in eredità dalla mamma Natalina.

In una società che è un turbinio di cambiamenti, ancor più in un quartiere come l'Arcella, la morte di Italo De Rossi, consente di riflettere su un percorso totalmente dedicato alla propria tabaccheria: una passione totale. E ora la sua scomparsa addolora tutti coloro che l'hanno conosciuto, come se fosse sempre stato uno di famiglia. A dare la triste notizia, è il figlio Gianluca, giornalista del Messaggero di Roma. «Papà era malato da due anni, ha tenuto duro finché ha potuto poi ha dovuto passare il testimone della Federazione al successore Ermes Fusaro. Nell'attività, invece, era stato affiancato dai miei fratelli Gianmarco e da Giovanni». Gianmarco all'ultima elezione della Fit, è succeduto al papà, entrando nel direttivo. Oltre a Gianluca, Gian Marco e Giovanni, nel dolore per la scomparsa del padre c'è anche il quarto figlio, Matteo, oltre alla moglie Valì Padovan, che come ricorda Gianluca, «è stata al suo fianco per tutta la vita, da quando si sono conosciuti, fino a poche ore fa, quando papà se n'è andato».

Italo De Rossi aveva ereditato ala tabaccheria di San Carlo dalla mamma Natalina Riello, che è morta a 103 anni. Da lei l'imprenditore ha preso l'amore per il mestiere e la devozione alla categoria. Per un lungo periodo è stato anche vicepresidente nazionale della Fit a fianco del presidente Giovanni Risso. Le esequie avranno luogo mercoledì alle 10.30 nella chiesa di San Carlo.