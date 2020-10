CAMPODARSEGO - Cordoglio e commozione a S. Andrea di Campodarsego per la scomparsa del farmacista del paese, Ugo Mariani, che avrebbe compiuto 56 anni lunedì prossimo. Martedì scorso, alle 6.30 , appena tornata dal turno di lavoro in farmacia , la prima ad accorgersi della morte dell’uomo disteso sul divano di casa è stata la moglie Rossella: «Ero convinta che stesse dormendo – ricorda -. Tanto è vero che l’ho scosso. Quando ho capito che un infarto gli era stato fatale ho chiamato i vicini di casa in cerca di aiuto ma ormai non c’era più nulla da fare».

AMANTE DEL TRATHLON

La signora Rossella racconta della familiarità della malattia: sia il papà di Ugo che lo zio, entro i 60 anni, hanno subito la stessa sorte. Mariani era un uomo sportivo, un triatleta, non certo un sedentario e sapendo dell’ereditarietà ha sempre prestato attenzione alla sue condizioni di salute. A giugno era stato protagonista di un incidente in moto e la soglia di attenzione era massima. Ugo Mariani viveva a Padova in via Configliachi assieme alla consorte e a due figli, Francesca e Marco. La sua vita professionale è sempre stata legata alla storica farmacia di famiglia in via Caltana a S. Andrea. La farmacia della mamma Anna Adami, infatti, risale al 1973. Nel 2012 il figlio Ugo è subentrato nella gestione dell’esercizio pubblico assieme alla moglie Rossella.

In paese la notizia è circolata velocemente. Mariani tutto il giorno lavorava a S. Andrea e terminato il turno correva a casa dalla famiglia. Lo ricorda bene il sindaco di Campodarsego Valter Gallo con il quale ha giocato assieme, alla fine degli anni 80, nelle giovanili del sodalizio locale: « La farmacia è storica e lui era sempre presente in negozio - afferma il primo cittadino -. Lo ricordo come una persona semplice, molto corretta. Da tempo non avevamo occasione di incontrarci ma so che la gente gli voleva bene».

«MOLTO BRAVO A CALCIO»

Ha un buon ricordo anche l’ex sindaco Mirco Patron: «Ugo non ha mai fatto vita sociale a Campodarsego - sostiene Patron -. Viveva a Padova e qui veniva solo a lavorare. Lo ricordo bene anche con la mamma in farmacia. Un altro ricordo? Era molto bravo a giocare a calcio da giovane. Aveva talento, poi dirottato sulla sua professionalità».

La prematura scomparsa di Ugo Mariani ha destato commozione anche in Federfarma a Padova, a cui Ugo era iscritto da molti anni, pur non ricoprendo mai ruoli di responsabilità. I funerali venerdì 23 alle 15.30 nella chiesa di Santa Croce a Padova.

