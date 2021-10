Stroncato da un infarto a 29 anni mentre era a pranzo dai nonni: «Tutti amavamo Alberto»

VILLA DEL CONTE - Un malore improvviso prima di mettersi a tavola a casa dei nonni materni Antonietta e Attilio. E' morto così Alberto Zanin, 29 anni, affetto da una disabilità psicofisica fin dalla nascita. Un decesso improvviso visto che la vittima è giunto venerdì a casa dei nonni con il sorriso sulle labbra e quell'allegria contagiosa che da sempre lo caratterizzava. Ha fatto in tempo a dire ai nonni che aveva difficoltà a respirare, poi ha perso conoscenza. Immediato l'allarme ai soccorritori. Quando il personale del Suem 118 è arrivato a Villa del Conte a casa di Antonietta ed Attilio, il quadro clinico di Alberto era già compromesso.



Il ventinovenne lascia nello strazio la mamma Nicoletta Basso, il padre Ennio e i fratelli Luca e Riccardo. Quest'ultimo è parte attiva nell'attività comunale essendo un punto fermo della locale Protezione civile. «Perdiamo l'amico di tutti - ha detto ieri commossa il sindaco Antonella Argenti - Alberto pur con i suoi limiti che si portava dietro fin dalla nascita è stato un maestro di vita per tutti noi. Amava la vita, andava oltre le sue oggettive difficoltà. Era un generoso, il classico amico che tutti vorrebbero avere». Una vita breve, quella di Alberto, ma vissuta interamente per gli altri e per la sua comunità di Villa del Conte che amava.

«Il nostro indimenticabile Alberto era parte attiva nelle iniziative della parrocchia, era uno degli organizzatori del Palio delle Contrade, figura insostituibile della Pro loco. Tutti nel nostro piccolo territorio lo conoscevano e lo apprezzavano. Questo decesso improvviso ci ha lasciato tutti senza parole. Sono vicina ai genitori e ai fratelli di Alberto. Hanno cresciuto il loro figlio con amore, non gli hanno mai fatto mancare nulla e ora all'improvviso l'hanno perso. Sono sconvolti, personalmente non gli farò mai mancare il mio affetto e la mia vicinanza. Tutta l'amministrazione comunale si unisce al loro lutto e gli manda un simbolico abbraccio in un momento così delicato».



Alberto Zanin non temeva la sua disabilità e l'affrontava a testa alta, era sempre in prima linea quando si trattava di combattere gli inevitabili pregiudizi che la società moderna troppo spesso pone davanti al cospetto delle persone più fragili. Non amava essere di peso a nessuno. Ha operato in un supermercato della zona ed è stato un punto di riferimento della cooperativa sociale Tesori che da anni segue le persone con fragilità psicomotorie. L'ultimo saluto ad Alberto, che tutti ricordano in giro per Villa del Conte in sella alla sua bicicletta, sarà domani alle 15,30 nella parrocchia di Villa del Conte.