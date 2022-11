Morto a 36 anni Morgan di Vigonza, era uscito sul balcone a fumare una sigaretta ed è precipitato

VIGONZA - Una serata tranquilla si è trasformata in tragedia. Una caduta accidentale, forse un attimo di distrazione, è costata la vita a Morgan De Gaspari. Il 36enne di Vigonza ieri sera, 10 novembre, è uscito sul poggiolo per fumare una sigaretta. Un'azione abituale, si godeva l'aria fredda della sera dal balconcino della casa che condivideva con i genitori.

Esce sul balcone a fumare e precipita. A trovarlo morto i genitori

I genitori dopo un po' non l'hanno visto rientrare e sono andati a vedere: De Gaspari era caduto dal poggiolo, un volo di 4 metri. Per lui non c'era più niente da fare. I genitori hanno chiamato subito l'ambulanza e i carabinieri. Pare si sia trattato di un incidente, forse gli era caduto qualcosa sulla tettoia sotto il poggiolo, forse si era seduto sul cornicione ed è scivolato. La salma è a disposizione della famiglia.