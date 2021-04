PADOVA - Un 46enne questa mattina è stato trovato morto in una abitazione al civico 53 di via Buonarroti a Padova, dove si era fermato a dormire come ospite. Ancora non si conoscono le cause del decesso, al momento è un giallo e sul posto sta intervenendo la polizia scientifica.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++++