Morto serenamente in casa, tra i suoi cari, l'imprenditore Voltan: fondò l'azienda legata alle tecnologie del freddo

ABANO TERME - Se n'è andata per sempre una delle figure più note e rappresentative dell'imprenditoria del bacino euganeo. Il 4 febbraio, all'età di 89 anni, è morto Luciano Voltan, fondatore dell'omonima azienda di assistenza e distribuzione di frigoriferi, celle refrigeranti e macchine per il ghiaccio, situata nella zona artigianale della città termale.

«Papà era nativo di Albignasego e aprì nel 1961 la ditta ad Abano, dove si sarebbe trasferito con la famiglia dieci anni dopo racconta la figlia Valeria -. Prima di mettersi in proprio, aveva lavorato per una multinazionale. Quando iniziò la sua attività alle Terme era l'unico a fornire questo tipo di servizio. Quindi aveva contatti di lavoro non solo con privati, ma specialmente con tutti gli alberghi di Abano e Montegrotto. Forniva frigoriferi anche alle comunità religiose della zona. Ma lo conoscevano bene pure a Padova, dove vendeva i prodotti della sua azienda a numerose attività, specialmente quelle dell'area Sotto il Salone. Poi, con l'avanzare dell'età, era arrivato il momento di andare in pensione - continua la figlia -. Erano sopraggiunti problemi di salute e aveva passato la mano ai miei fratelli Daniele e Mauro. Io e mia sorella Susanna abbiamo invece seguito altre strade. Papà - conclude Valeria Voltan - se n'è andato serenamente. È morto in casa, assistito da tutti noi figli e da nostra madre Velia. Era un uomo buono, stimato da tutti».

La notizia della scomparsa di Luciano Voltan si è diffusa rapidamente in tutto il territorio termale, suscitando un vasto cordoglio nei molti che lo avevano conosciuto. Il rito funebre si è svolto oggi nel duomo di San Lorenzo.