VILLA DEL CONTE/TOMBOLO - Lutto nel mondo dell'imprenditoria. È mancato venerdì scorso all'età di 64 anni Pietro Boaron, amministratore delegato della B.P.Verniciatura srl, con sede a San Martino di Lupari, una realtà dagli alti standard qualitativi conosciuta in molti settori: dall'alimentare al sociosanitario, all'industriale e agricolo con collaborazioni importanti anche nel mondo del motociclismo. Da circa un anno e mezzo a Pietro Boaron era stato diagnosticato un cancro al pancreas e si era quindi ritirato dal lavoro dedicando tutto il suo tempo alle cure.

Da un mese a questa parte le condizioni di salute erano drasticamente peggiorate fino al decesso avvenuto tre giorni prima di Natale. Pietro Boaron abitava attualmente con la moglie Pierina Pedon, 60 anni, in centro ad Onara di Tombolo, ma ha sempre vissuto ad Abbazia Pisani dove tuttora risiedono i loro due figli Marco, 42 anni e Maverick, 31 anni occupati entrambi nell'azienda di casa. «Una grande perdita per la nostra comunità - commenta la sindaco di Villa del Conte Antonella Argenti. Conosco la famiglia aggiunge il primo cittadino - sono imprenditori capaci e lungimiranti. Pietro ci ha lasciato troppo presto, purtroppo».

IL RICORDO

Di Pietro Boaron ha parole di ricordo e stima anche l'imprenditore Gianfranco Bolzon, già assessore al Comune di San Martino di Lupari e titolare della VerCar RC di Castelfranco Veneto, primo impianto di sverniciatura a ultrasuoni in Europa. «Ho conosciuto Pietro 25 anni fa, dopo che una carrozzeria della zona aveva cessato l'attività e chiuso i battenti e si era ritrovato senza lavoro. Appena l'ho saputo, consapevole delle sue capacità professionali, sono andato a cercarlo per portarlo in azienda da me, dove è rimasto per 15 anni. In seguito ha lavorato da me anche il figlio Marco. Notavo che Pietro migliorava sempre più a livello produttivo ed era meritevole di condurre un'attività da solo, in prima persona, non rimanere un semplice subordinato. Nel 2005 ha così deciso di mettersi in proprio fondando la BP Verniciatura, che porta le sue iniziali. Pietro faceva lo stesso mio lavoro racconta ancora Bolzon ma non siamo mai stati concorrenti, anzi: fra noi si era instaurata una collaborazione leale e ci accomunava anche la grande passione per le auto, che ha trasmesso pure al figlio Maverick che gareggiava in rally a livello amatoriale. L'ultima volta che ho sentito Pietro è stato un mese fa: era molto debole, affaticato, sofferente. Ho un ricordo bellissimo di lui. Era un amico, una persona che meritava il successo imprenditoriale che ha avuto: da dipendente di una carrozzeria a capitano di un'azienda strutturata".

Nella fotografia del necrologio, Pietro Boaron è ritratto con un microfono in mano. «Abbiamo scelto questa immagine spiega il figlio Marco perché è riferita a un avvenimento del 2019 che lui aveva molto a cuore e di cui andava orgoglioso: la festa di inaugurazione di una seconda sede della BP Verniciatura, un distaccamento in zona industriale a San Martino. Avevamo organizzato un evento per ringraziare i clienti fidelizzati e papà aveva tenuto il discorso di apertura».

Marco ricorda anche il calvario del genitore dall'insorgere della malattia. «Gli abbiamo riservato le migliori cure, ma ci è sempre stato detto fin da subito di non illuderci. È sempre stato trattato in maniera egregia dai medici e paramedici sia dell'ospedale di Camposampiero che di Cittadella, e ringrazio entrambe le strutture per l'umanità che ci hanno riservato».

Il funerale di Pietro Boaron sarà celebrato stamattina, 27 dicembre, alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Abbazia Pisani, officiato dal parroco di Onara. Lo saluteranno con affetto per l'ultima volta la moglie Pierina, i figli Marco con Claudia, Gaia e Alex, Maverick con Valentina. Lascia nel dolore anche le sorelle Giuseppina, Onorina, Franca e Graziella.