Morto Giuseppe Bergamin, addio al presidente della rinascita

PADOVA- E' morto a 68 anni Giuseppe Bergamin, ex presidente del Calcio Padova dal 2014 al 2017. Insieme a Roberto Bonetto è stato il padre fondatore dell'attuale società sorta sulle ceneri del vecchio club conquistando alla prima stagione con la Biancoscudati Padova la promozione in serie C, annata nella quale il club è tornato a chiamarsi Padova. Nel maggio scorso era morto anche Marino Puggina, altro grande presidente biancoscudato. Ultimo aggiornamento: 22:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA