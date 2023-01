MONTEGROTTO - Lutto nel mondo dell’imprenditoria termale euganea. Mercoledì, all’età di 81 anni, è venuto a mancare Giovanni Tognato, titolare dell’hotel Vulcania. L’albergatore era considerato a buon diritto uno dei rappresentanti storici della categoria e lo stabilimento che aveva fondato, nel pieno centro della città e in attività dal 1966, è uno dei più noti del bacino. «La sua dipartita apre un vuoto immenso nell’intera comunità sampietrina – lo ricorda il sindaco Riccardo Mortandello - Giovanni Tognato era una vera e propria fonte di conoscenza del nostro territorio, un acuto, attento ed intelligente osservatore, che in maniera discreta seguiva le tante dinamiche che negli anni hanno caratterizzato lo sviluppo della nostra città. Ho avuto la grande fortuna di conoscerlo molto prima di diventare sindaco – prosegue il capo della giunta comunale - è stato lui il primo a illustrarmi le varie fasi del processo di maturazione del fango curativo, così come a raccontarmi le proprietà delle acque, a spiegarmi come funzionava un pozzo termale, nonché a parlarmi della storia antica di Montegrotto, riservando una particolare attenzione all’area attorno all’albergo, che era chiamata “località lastra».

Un'enciclopedia vivente

«Ogni suo suggerimento era all’insegna del garbo. Era una persona da ascoltare e consultare per avere indicazioni utili per Montegrotto che Giovanni amava in maniera viscerale, al punto da avere preservato in pieno centro un immenso polmone naturale, mantenendolo vivo e sottraendolo a logiche speculative». L’hotel Vulcania è infatti famoso anche per la vastissima area verde che lo circonda e che si estende per una superficie di ben 60mila metri quadri e che l’albergatore aveva ribattezzato “Il Parco Romantico”. E dove vennero organizzate numerose importanti manifestazioni. Nel giugno 2003, per esempio, vi fu ospitato il meeting regionale sulla disabilità, ai cui lavori intervenne l’allora presidente della Camera Pierferdinando Casini, oltre a competizioni nazionali di corsa campestre. La sua ampiezza lo rendeva il luogo ideale per eventi che richiamassero un grande afflusso di persone. «Pochi anni fa - continua Mortandello - era stato anche protagonista di alcuni video girati nell’ambito della serie di celebrazioni per il centenario della nascita di Montegrotto Terme. In quelle occasioni, aveva fatto da Cicerone nel raccontare la storia dei tantissimi reperti archeologici che erano stati rinvenuti, nel corso degli anni, nei terreni di sua proprietà. Ha inoltre contribuito alla nostra memoria storica donando alla collettività foto d’epoca altrimenti introvabili. Non gli sfuggiva nulla, era una vera e propria enciclopedia vivente». Giovanni Tognato lascia la moglie Ester, i figli Marco ed Elena e la sorella Gianna. Il funerale verrà celebrato oggi alle 10,30 nel Duomo di Montegrotto.