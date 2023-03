Massacro di San Martino di Lupari: è morto in casa di riposo Giorgio Miatello, disposta l'autopsia

SAN MARTINO DI LUPARI - E' morto ieri, martedì 28 febbraio, Giorgio Miatello. Il pensionato di 89 anni era ospite in una casa di riposo di Camposampiero. L'uomo, dopo un mese di ricovero ospedaliero, inizialmente sembrava essersi ripreso ma poi le sue condizioni di salute sono improvvisamente precipitate. E' stata disposta l'autopsia per cercare di fare chiarezza sulle cause della morte dell'anziano coinvolto nel massacro della villa di San Martino di Lupari. Secondo l'accusa la figlia Diletta, il 27 dicembre scorso, ha gravemente ferito lui e ucciso la madre Maria Angela Sarto di 84 anni. Intanto Diletta Miatello continua ad essere reclusa nel carcere femminile di Montorio Veronese. Diletta è sorvegliata a vista per impedire eventuali gesti estremi. L’accusa nei suoi confronti è pesante: omicidio e tentato omicidio volontari aggravati dal legame di parentela.