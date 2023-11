CAMPOSAMPIERO - Dopo una lunga malattia sabato, verso le 23, è morto Giancarlo Demo, 68 anni, molto conosciuto a Camposampiero e nel suo paese natale di San Giorgio delle Pertiche perché onnipresente in parrocchia a San Pietro e in tante manifestazioni cittadine affianco al suo amatissimo figlio Alessandro, diversamente abile dalla nascita e in carrozzina.

Giancarlo da un anno circa era gravemente malato tanto da perdere l'autosufficienza motoria. Demo, con grande dignità e spirito di sopportazione ha subito una malattia invasiva e invalidante che gli ha preso la spina dorsale. Da un anno era ricoverato all'ospedale di Camposampiero nel reparto di comunità del "Pietro Cosma".

L'ATTO D'AMORE

Nonostante le sue "complicate" e precarie condizioni di salute Giancarlo Demo, come ultimo toccante e straordinario gesto d'amore verso il figlio e Mariangela Stocco (una storia la loro nata 17 anni fa, cinque anni dopo la prematura scomparsa di Lucia, la prima moglie di Giancarlo e mamma di Alessandro), ha voluto con tutte le forze che gli erano rimaste sposarsi in chiesa a San Martino di Lupari. Un matrimonio celebrato lo scorso giugno alla presenza di oltre duecento invitati, dove Giancarlo si vedeva fisicamente debilitato, ma spinto da un grande desiderio di condividere e donarsi agli altri.

Un "evento" speciale verso l'adorato Alessandro, oggi 40enne, da qualche anno ospite della comunità alloggio di "Casa Amami" in via Manin a San Martino di Lupari, la struttura per il "Dopodinoi" molto integrata nel sociale e all'avanguardia come servizio offerto alle persone diversamente abili, pensata proprio da Demo per garantire un futuro dignitoso al figlio. Giancarlo e Mariangela, qualche mese prima all'emozionante sì davanti all'altare, si erano già uniti civilmente in ospedale: un'ora dopo lo scambio degli anelli, Giancarlo era entrato in sala operatoria. Il timore di lasciare Alessandro senza un tutore e un familiare di aiuto alla sua esistenza aveva convinto la coppia di anticipare le nozze, davanti a poche persone. La notizia della morte di Giancarlo Demo ha suscitato sgomento e grande tristezza in città.

I RICORDI

L'amica di una vita, l'ex sindaca di San Giorgio delle Pertiche Rina Bellotto, lo ricorda così: «Giancarlo è stato una persona straordinaria che ha sempre affrontato le dure prove della vita con determinazione, ottimismo e sorriso - dice con un nodo alla gola - Mai visto abbattuto, sempre pronto a rendersi utile per i più deboli e per l'amatissimo figlio Alessandro. Una persona davvero meravigliosa». Risuonano ancora con emozione le parole che la Mariangela ha rivolto al "suo" Giancarlo: «Non mi sono mai sentita amata così - aveva confidato gioiosa e felice Mariangela - Voglio con tutto il cuore che questo amore sia in eterno. Con Giancarlo ci capiamo al volo, solo guardandoci negli occhi». Stasera alle 19. 30 ci sarà il rosario in chiesa a San Martino e domani alle 15.30 si celebrerà il funerale nel Duomo di san Martino di Lupari, laddove 5 mesi fa si era unito in matrimonio con Mariangela.