Morto il fotografo Giovanni Umicini, espose i "ritratti" di Padova in tutto il mondo

PADOVA È morto ieri sera - 17 settembre - il grande fotografo, fotografo toscano, ma che ha lavorato e vissuto a Padova fin dal 1954.Aveva 89 anni essendo nato a Firenze nel 1931. Iniziò l'attività a 15 anni nel Dopoguerra e divenne noto a Padova per i suoi scatti storici della città esposti in grandi gallerie sia in Italia che nel mondo.Di Padova era solito dire: "È una città meravigliosa, se cambiasse la mentalità di chi la abita sarebbe molto meglio. Per il resto è bellissima, nebbia compresa…"