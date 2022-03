CARTURA (PADOVA) - Tragico infortunio sul lavoro oggi 16 marzo a Cartura, nel Padovano. Un operaio di 25 anni è morto folgorato. E' accaduto lungo via Gazzo. Da una prima ricostruzione il giovane, secondo una prima ricostruzione, dipendente di una ditta di giardinaggio, verso le 11.40 della mattina si trovava in un "cestello" di una gru da elevare, probabilmente per potare i rami di un cedro all'interno di un giardino privato. Una volta innalzato, con l'attrezzatura avrebbe toccato dei cavi dell'alta tensione rimanendo folgorato all'istante da una scarica elettrica letale. Sul posto i carabinieri e i tecnici dello Spisal.

Lo scenario della tragedia. Nel titolo, e nel video, si vedono il cestello elevatore e il cedro potato: in alto i cavi dell'alta tensione