Addio a Ivan Romanzini, ex calciatore del Padova: aveva 77 anni

PADOVA - Ivan Romanzini, ex calciatore biancoscudato, è morto all'età di 77 anni. Originario di Vicenza, ha giocato per il Calcio Padova tra il 1979 e il 1981 contribuendo a far vincere alla squadra una Coppa Italia Semiprofessionisti. Dopo aver appeso gli scarpini, ha allenato la Primavera biancoscudata per 4 stagioni.

Nel corso della sua carriera Romanzini ha giocato anche per il Taranto, Vicenza, Verbania e Brescia.