PADOVA - Si terranno martedì 28 dicembre alle 10,30 alla chiesa de Carmine i funerali di Dino Beghin, 92 anni, fondatore delle omonime. Un grande uomo e un grande imprenditore, come hanno ricordato in tantissimi, che ha fatto la storia della profumeria a Padova, sempre presente nel negozio di via Zabarella finché gli è stato possibile. Dopo 70 anni di lavoro costante infatti nel 2016 era arrivato anche per lui il momento della pensione. Si è spento lunedì nella sua abitazione di via Beato Pellegrino attorniato dai suoi cari, lascia la moglie Maria Rossi sposata nel 1949 e figli Gabriella, Attilio e Bruno. Dino Beghin aveva avviato la sua attività con un piccolo laboratorio in via Cesare Battisti dove vedeva prodotti per parrucchieri e barbieri, poi era arrivato il grande negozio della vicina via Zabarella conosciuto da tutti ma da imprenditore lungimirante, aveva poi aperto anche le profumerie di piazza Duomo e i negozi di Galleria Europa. Un gruppo che dà lavoro ad una trentina di persone che lui ha sempre trattato come componenti della famiglia. Era stato tra i fondatori della Confesercenti. Ciao Dino. Fondatore, padre, nonno, cittadino, amante della Bellezza in tutte le sue espressioni. Chi, come te, ha vissuto all'insegna di solidarietà, passione, lungimiranza e generosità resta per sempre così riportava la pagina Facebook della profumeria ieri.

Un uomo impegnato nello sviluppo economico della città ma non solo, Beghin era anche un grande appassionato di sport e, in gioventù si era dedicato al calcio giocando nel Rovigo, al tennis diventando quindi un grande tifoso del cacio Padova. Guidato dai principi di solidarietà e giustizia si era impegnato anche in politica dapprima col Pci e poi col Pd. Abbiamo perduto un grande padovano - scrive il sindaco - un appassionato tifoso del Padova. Ha partecipato sempre con grande passione alla vita della città, ci mancherà il suo impegno. Ad esprimere il grande dolore per la perdita anche l'ex sindaco Flavio Zanonato che Beghin stesso definiva il quarto figlio che ha ricordato i principi che ispiravano la sua vita salutandolo con un semplice Ciao, amico e compagno di vita. Per lui la politica era la più alta forma di partecipazione ha commentato Elio Armano.