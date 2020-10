Si è spento l'ex consigliere regionale Claudio Sinigaglia, aveva 62 anni

PADOVA - Grave lutto nella politica veneta: è morto in mattinata l’ex consigliere regionale ed ex vicesindaco di Padova Claudio Sinigaglia, 62 anni, che da alcune settimane era ricoverato in ospedale per l'aggravarsi di un tumore che lo aveva colpito tempo fa, ma non ne aveva fermato l'attività politica.

Sposato e padre di tre figli, è stato fin da giovane animatore nell’Azione Cattolica. La sua carriera politica iniziò nel 1985 con l’esperienza nel quartiere Brentella. Poi l’ingresso nel consiglio comunale, nel 1990, con la Dc. Nel 2015 era stato eletto in Regione Veneto con il Pd.

Ultimo aggiornamento: 15:38

