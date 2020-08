Baristi in lutto per la morte di Righetto, titolare del "Gattamelata": folla ai funerali

PADOVA - Si è gettato sulla bara del figlio, come a volerlo abbracciare un ultima volta. È stato un funerale straziante quello di Claudio Righetto, titolare del bar pasticceria Gattamelata sulla piazza antistante la basilica di Sant'Antonio. Aveva 55 anni e nel giro di un mese un brutto male se l'è portato via. Al suo funerale, ieri mattina alla chiesa di Santa Giustina, c'erano più di 300 persone. «Considerando che molti non sono in città o non frequentano luoghi affollati per il coronavirus dà l'idea di quanto fosse rispettato e benvoluto dice il segretario dell'Appe, Filippo Segato Gestiva il bar Gattamelata da anni, mentre il padre, Silvano, era il titolare del bar Isola Memmia in Prato della Valle. Per anni Silvano ha fatto attività sindacale, era sempre in prima linea».

LA FOLLA

La folla si è radunata distanziata e con la mascherina nella navata centrale, mentre quelle laterali sono rimaste chiuse. «Don Federico Lauretta ha ricordato i momenti nei quali prendevano il caffè assieme, la forza che metteva nel suo lavoro racconta Massimo Galante dell'Appe, presente al funerale Anche durante il ricovero non ha perso la sua spontaneità. Sapeva che non ce l'avrebbe fatta, eppure per non preoccupare i familiari ha sempre cercato di non dare a vedere le sue paure». Don Lauretta ha invitato i presenti, tra i quali c'era anche Franco Filimbeni del ristorante Zairo, a fare le condoglianze alla famiglia fuori dalla chiesa, per non creare assembramenti. Ai tempi del Covid le dimostrazioni di affetto non possono seguire la spontaneità del momento.

Sul piazzale, attorno all'auto dell'agenzia funebre si è aperto un vuoto: il papà, Silvano, si è accasciato sulla bara mentre veniva caricata in macchina. Piangeva disperato, lui sempre volitivo e solare, ieri affranto e dilaniato dal dolore. Si sono avvicinati a lui la moglie e gli altri due figli, cercando di sorreggerlo e portarlo via da quell'ultimo abbraccio.

Claudio Righetto aveva perso la moglie e la madre anni fa. Si era gettato a capofitto sul lavoro, dedicando la vita al bar dove ha trascorso 20 anni della sua vita mentre il padre, anche lui lavoratore instancabile, si era rifatto una vita sposandosi per la seconda volta. La loro è una dinastia di baristi e ristoratori: c'è Teresa, titolare del bar Al tribunale, Teobaldo della Casa del tramezzino ed Emanuele che ha un locale a Padova Uno. © RIPRODUZIONE RISERVATA